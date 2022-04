Un episodio davvero drammatico è avvenuto la scorsa domenica 27 marzo. Purtroppo Maria Elia è morta a 17 anni, dopo 36 ore di ricovero in ospedale, dove era arrivata con un po’ dì e febbre e mal di gola. Il papà disperato ha voluto pubblicare un disperato appello sui social.

CREDIT: FACEBOOK

Sono tante le persone che in queste ultime ore hanno voluto scrivere sul web un messaggio per questa ragazza, volata in cielo troppo presto.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto la scorsa domenica 27 marzo. Precisamente nell’ospedale di Santa Maria della Misericordia, di Perugia, città dove viveva con i suoi familiari.

Maria era arrivata nel nosocomio con qualche lineetta di febbre e mal di gola. Era risultata negativa al tampone per il Covid. Tuttavia, in poche ore la sua situazione è peggiorata drasticamente.

I medici hanno deciso di ricoverarla in terapia intensiva e, in 36 ore, c’è stato un aggravamento improvviso, fino proprio al tragico epilogo. Nella giornata di domenica, il cuore della ragazza ha cessato di battere per sempre.

I genitori distrutti dall’improvvisa e straziante perdita, hanno voluto presentare una denuncia. Il reato è di omicidio colposo al momento, verso ignoti. Sarà solo l’autopsia prevista in queste ultime ore, a dare delle risposte concrete su ciò che è successo a Maria. Il papà Gennaro Elia ha voluto avviare una raccolta fondi, per poter andare avanti con la sua denuncia.

Il post del papà di Maria Elia, dopo il decesso della figlia

Volevo condividere con tutti voi la mia sofferenza per la perdita di mia figlia, la mia principessa Maria di soli 17 anni. Sono cosciente di aver intrapreso un percorso lungo, tortuoso ed oneroso. Però io voglio la verità per Maria. Non vi chiedo fiori ma di sostenere e contribuire insieme a me per la causa, con una donazione libera e volontaria.

Purtroppo la morte di Maria, che fino a quel momento sembrava stare bene, è avvenuta in pochi giorni. Nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla drammatica vicenda.