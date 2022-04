Perugia, arrivati gli ispettori nell'ospedale in cui è morta Maria Elia, bisognerà capire cosa è successo

Proseguono senza sosta le indagini per la tragica ed improvvisa morte di Maria Elia, la 17enne deceduta dopo 36 ore di ricovero. In queste ultime ore, il Ministero della Salute ha deciso di mandare gli ispettori nell’ospedale in cui si è consumata la tragedia.

CREDIT: FACEBOOK

Questo episodio davvero drammatico, ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto i suoi familiari. Questi ultimi per far luce sulla vicenda, hanno deciso di presentare una denuncia.

Il dramma di questa ragazza che aveva appena 17 anni, è iniziato lo scorso venerdì 25 marzo. Da circa una settimana aveva febbre e mal di gola. Non sembrava essere nulla di grave.

Tuttavia, in quella giornata sono iniziate ad arrivare anche le difficoltà respiratorie. Per questo i suoi familiari hanno deciso di trasportarla d’urgenza in ospedale. Una volta nel nosocomio, i medici l’hanno sottoposta al tampone e l’esito è stato negativo.

Inoltre, l’hanno sottoposta anche agli esami per capire se fosse affetta da leucemia e, anche in questo caso, il risultato è stato negativo. Per 36 lunghe ore hanno fatto il possibile, ma alla fine intorno alle 17 di domenica 27 marzo, è arrivato il tragico epilogo. Maria è morta.

I genitori, sconvolti, hanno scelto di presentare una denuncia. Dall’autopsia è emerso che il suo decesso è avvenuto per polmonite fulminante, ma dagli esami istologici, bisognerà capire la causa che ha portato a questo problema.

Le indagini per la tragica morte di Maria Elia

Al momento si ipotizza che fosse affetta da febbre suina, notizia ancora non confermata. Però, visto l’esposto presentato dalla sua famiglia, gli inquirenti hanno deciso di avviare un’indagine sulla vicenda.

Solo poche ore fa, è emerso che il Ministero della Salute ha deciso di mandare gli ispettori all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è avvenuta la tragedia.

CREDIT: FACEBOOK

Lo scopo di questa perlustrazione è capire cosa potrebbe essere accaduto. Infatti hanno posto sotto sequestro anche la cartella clinica. Maria prima di questo improvviso malessere, non aveva problemi di salute. Il papà ha raccontato che era allegra e solare.