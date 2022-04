Perugia, la morte di Maria Elia potrebbe essere avvenuta per un'influenza suina: nuova ipotesi presa in considerazione

Sono in corso tutte le indagini del caso per la tragica ed improvvisa scomparsa della 17enne Maria Elia. Adesso in queste ultime ore, spunta una drammatica ipotesi su ciò che potrebbe esserle accaduto. A darne la conferma, saranno solo gli esami istologici.

CREDIT: FACEBOOK

Il tragico decesso di questa ragazza è avvenuto la scorsa domenica 27 marzo. Proprio mentre era ricoverata all’ospedale di Perugia.

Era arrivata nel nosocomio il venerdì, poiché aveva febbre, mal di gola e difficoltà respiratorie. Era risultata negativa al tampone. Per questo vista la gravità delle sue condizioni, i medici hanno scelto di ricoverarla in terapia intensiva.

Maria ha lottato per 36 lunghe ore, ma alla fine è arrivato il tragico epilogo, che ha sconvolto tutti. La giovane è deceduta e i suoi familiari, per capire cosa sia successo, hanno scelto di presentare una denuncia.

CREDIT: FACEBOOK

L’autopsia è stata eseguita nella giornata di giovedì 31 marzo. Dalle prime informazioni emerse, il decesso della ragazza è avvenuto per una polmonite fulminante. Più precisamente un mix tra un virus ed un batterio, come lo stafilococco.

Il medico inoltre, ha anche eseguito degli esami istologici e per poter completare la relazione, è in attesa di questi risultati. Ha a disposizione circa 60 giorni.

La nuova ipotesi sulla morte di Maria Elia

Tra le cause della polmonite che ha colpito la 17enne, potrebbe esserci l’influenza suina. Il legale della famiglia Antonio Cozza, in un’intervista con Ansa, ha dichiarato:

Questa è solo un’ipotesi, noi non abbiamo ancora visto la cartella clinica. Ai carabinieri abbiamo solo riportato ciò che un medico ha riferito al papà.

La stessa Procura di Perugia ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine e il reato è proprio quello di omicidio colposo, ma al momento non risultano esserci indagati. A dare conferma della nuova ipotesi, saranno solo gli esami istologici, che sono stati eseguiti dopo l’autopsia. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla triste vicenda.