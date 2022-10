Una triste e straziante scoperta è quella che un uomo ha fatto su una sua vicina di casa. Marianna Mennella è stata trovata ormai senza vita nella sua abitazione. All’arrivo dei medici per lei, non c’era ormai più nulla da fare, ma saranno solo le indagini a fare luce su questo episodio.

L’ipotesi più plausibile per gli inquirenti è che la ragazza sia deceduta per cause naturali, poiché stava lottando con una patologia già da diverso tempo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono iniziati nella giornata di giovedì 29 settembre, intorno alle 12.30. Precisamente nella sua abitazione che si trova in una palazzina in Corso XI Settembre, a Pesaro.

L’uomo entrato per controllare, ha trovato la giovane esanime a terra. Ha lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari, che vista la dinamica dei fatti, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I dottori intervenuti hanno cercato di rianimarla a lungo. Però, alla fine, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Purtroppo per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Da ciò che è emerso fino ad ora, la ragazza già da molto tempo stava lottando contro un grave patologia, ma per il momento c’è il massimo riserbo sulla lotta che la giovane stava affrontando.

Le indagini per il decesso di Marianna Mennella

Marianna aveva 24 anni e vista la sua giovane età e la dinamica dei fatti, sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine. Quest’ultime hanno fatto un sopralluogo in tutte le stanze della casa ed anche sulla salma.

L’ipotesi più plausibile per loro è proprio che abbia perso la vita per cause naturali. Questo perché nella casa e sul corpo della ragazza, non risulta esserci nulla di anomalo.

La famiglia che veniva da Rimini, è residente a Gabicce. Marianna lascia i genitori ed un fratello. Gli agenti dovranno far luce su questo triste episodio, ma tutto sembra essere avvenuto per cause naturali.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.