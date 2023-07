Sono davvero tante le persone sconvolte ed addolorate per l’improvvisa e straziante scomparsa di Cristina Toso, 40enne di Pescara, che da ormai diverso tempo raccontava sui social la sua lotta. Il marito ha deciso di informare tutti della sua perdita.

L’uomo inoltre, nel messaggio scritto sul web ha chiesto silenzio e rispetto in queste ore per lui, così difficili da dimenticare. Era in Germania, poiché si stava sottoponendo ad una cura.

Se mai un giorno dovessi scoprire che esiste davvero il luogo che tutti chiamato ‘Paradiso’ vorrei tanto che somigliasse ad un posto come questo.

Il 5 luglio la stessa Cristina aveva pubblicato questo messaggio, con una sua foto in cui era seduta su una roccia, con dietro un paesaggio di montagna e con il sole che le batteva sul viso.

La donna lavorava come commessa in una nota catena commerciale ed era appassionata di trekking. Da 18 anni stava lottando con un’infezione che l’aveva colpita, ma vista la sua situazione, aveva deciso di raccontare la sua storia anche sui social.

Infatti molto spesso pubblicava dei post in cui aggiornava tutti delle sue condizioni. In più, cercava anche di aiutare e di dare coraggio a tutti quelli che come lei stavano vivendo una situazione difficile.

Il decesso di Cristina Toso dopo un aggravamento

I medici per molto tempo hanno fatto il possibile per riuscire ad aiutarla. Tuttavia, negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate improvvisamente. Sui social raccontava dei dolori lancinanti che era costretta a vivere.

Con la speranza di riuscire a salvarsi, ha deciso di sottoporsi ad una cura sperimentale in Germania, voleva sopravvivere ed era molto legata alla vita.

Però, poco dopo il suo arrivo in questa clinica la giovane donna è deceduta. Lo stesso marito Massimo ha deciso di annunciare la sua dipartita con un post sui social, in cui ha chiesto silenzio e rispetto, in questo momento per lui difficile. La data dei suoi funerali non è stata ancora decisa, poiché prima la salma dovrà essere riportata in Italia.