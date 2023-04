L'addio straziante ad Arianna Franceschino, la 27enne deceduta in un grave incidente in moto con il fidanzato

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che purtroppo stanno vivendo i familiari e tutti gli amici di Arianna Franceschino, la 27enne rimasta coinvolta in un grave sinistro. Era amata e ben voluta da tutti, per la sua dolcezza ed il suo sorriso.

Nessuno di loro si aspettava di vivere una perdita simile, in un giorno che doveva essere di festa. I due ragazzi erano usciti in moto, per fare un giro e per stare insieme.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì 25 aprile. Precisamente sull’autostrada A18, che da Catania porta a Messina. La giovane in realtà viveva nel comune di Aci Sant’Antonio.

Lavorava come commessa e tutti le volevano bene. L’hanno descritta come dolce e sensibile ed in tanti sono sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante.

In quella giornata era uscita con il suo fidanzato in moto. Stavano facendo un giro, quando è avvenuto l’impensabile. I due ragazzi erano in sella al loro veicolo a due ruote, quando sono rimasti coinvolti in un grave sinistro.

Da una prima ricostruzione sarebbe stato proprio il giovane in moto, a tamponare una macchina. L’impatto per loro è stato talmente forte, che sono finiti sull’asfalto. All’arrivo dei soccorritori per Arianna non c’era più nulla da fare ed il fidanzato è in gravi condizioni.

L’addio dell’amica ad Arianna Franceschino

La perdita di questa 27enne ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto quelli che la conoscevano e le volevano bene. Solo pochi giorni fa, avevano festeggiato insieme il suo compleanno. Infatti una sua amica sui social, ha scritto:

La tua immagine più bella è quella che conservo nei miei ricordi. Il cielo adesso ha un nuovo angelo con sé, strappato alla terra troppo presto. Fai buon Viaggio, sei nel cuore di tutti noi.

Le forze dell’ordine per fare tutti i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Al momento stanno lavorando per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità da parte dei due automobilisti.