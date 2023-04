Pescatori notano qualcosa su un iceberg e scoprono rapidamente l’incredibile verità

Labrador oltre ad essere il nome di una razza canina molto famosa è anche il nome di una regione nell’estremo nord del Quebec, in Canada. Si tratta di una zona molto gelida dove gli abitanti vivono in simbiosi con la natura e la pesca è l’unico mezzo di sopravvivenza.

Qualche giorno fa due pescatori di granchi si trovavano in mare quando improvvisamente hanno notato qualcosa su un enorme iceberg. C’era qualcosa di appollaiato ma non si capiva cosa.

Fonte: web

Così i pescatori si sono avvicinati sempre di più all’enorme montagna di ghiaccio e contro il loro stupore si sono resi conto che non si trattava di un cuccioli di foca molto comune in questa zona, ma di un’altro animale.

Si trattava di una volpe polare, una specie che è molto difficile trovare in queste condizioni. La coppia perplessa su come l’animale fosse finito lì si sono messi subito all’opera per trarla in salvo e impedirgli una morte certa.

Fonte: web

Si sono avvicinati con calma all’iceberg e dopo alcuni tentativi sono riusciti a vincere il timore dell’animaletto portandolo in salvo sulla barca. Dopo il suo salvataggio, i pescatori si sono presi cura di lei mettendola al caldo e donandogli un pasto.

Fonte: web

La volpe dopo la titubanza iniziale si è sentita sempre più a suo agio. Arrivato in porto i pescatori hanno deciso di liberare l’animale al suo habitat originale.

Per fortuna il tempestivo intervento dei due pescatori ha impedito alla volpe da una morte certa. Non è chiaro come ci fosse finita lì ma l’importante è che sia stata tratta in salvo e riportata nel suo ambiente ideale dove poter crescere e sopravvivere.