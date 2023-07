Sono in corso tutte le indagini per la straziante scomparsa della 32enne Concetta Balzano. Il fidanzato ha denunciato la sua misteriosa sparizione, poche ore dopo averla vista uscire di casa in stato confusionale. Oltre ai familiari, ha lasciato anche un bimbo di 3 anni.

Gli inquirenti per il momento stanno vagliando diverse ipotesi, come quella della fatalità o di un gesto estremo. Per ora è esclusa la possibilità del coinvolgimento di terze persone.

I fatti sono avvenuti nella serata di venerdì 14 luglio. Precisamente nel fiume a Ponti sul Mincio, nella provincia di Verona. La donna era scomparsa due giorni prima.

La giovane era residente a Ceregnano, ma era molto conosciuta anche nella città di Rovigo, poiché lì aveva lavorato come commessa in diversi negozi. Inoltre, ha aiutato anche una zia in una struttura, con i giochi per bambini.

Tuttavia, in questo ultimo periodo Concetta non stava vivendo un periodo facile. Solo pochi mesi fa aveva perso la madre ed a causa di questa mancanza, ne stava soffrendo molto e non riusciva ad andare avanti.

Proprio per questo motivo aveva deciso di allontanarsi un po’ ed iniziare un nuovo lavoro, che avrebbe dovuto portare avanti per questi mesi estivi. Però alla fine, è avvenuto l’impensabile.

Il ritrovamento del corpo di Concetta Balzano

Concetta era scomparsa da circa 2 giorni quando un ciclista ha trovato il corpo lungo l’argine del fiume di Ponti sul Mincio. Precisamente lungo la pista ciclabile che da Peschiera porta a Mantova.

Gli agenti sono presto intervenuti, ma visto che non aveva i documenti, ci hanno impiegato diverse ore ad identificarla. Poi alla fine, il triste epilogo che nessuno avrebbe mai immaginato.

Per il momento gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire le sue ultime ore di vita. Lo scopo è proprio quello che capire se ciò che le è successo è avvenuto per una fatalità o per un gesto estremo. La cosa certa è proprio che il fidanzato nella denuncia, ha detto che è uscita di casa in stato confusionale.