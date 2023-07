Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche per la scomparsa di Concetta Balzano, una giovane mamma di 32 anni, che era sparita nel nulla pochi giorni fa. Purtroppo dopo aver ritrovato il corpo di una donna nel fiume, è stata finalmente identificata.

In tanti ora sono sconvolti da questa perdita così straziante, soprattutto per la 32enne ha lasciato un bimbo molto piccolo di appena 3 anni.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di venerdì 14 luglio. Precisamente nel fiume a Ponti sul Mincio, nella provincia di Verona. La donna era scomparsa due giorni prima.

La 32enne aveva un figlio di 3 anni e viveva a Rovigo. Tuttavia, in queste ultime settimane si era trasferita a Peschiera, per un lavoro stagionale. Per lei questo sembrava essere un periodo come gli altri.

Il fidanzato però, due giorni prima si era recato in Caserma per denunciare la sua scomparsa. Alle forze dell’ordine ha detto che si era allontanata da casa in uno stato confusionale.

Spaventato che le potesse accadere qualcosa di brutto ha denunciato subito la scomparsa. Però nella serata di venerdì 14 luglio che è emersa la verità straziante, che nessuno avrebbe mai voluto immaginare.

Il ritrovamento del corpo di Concetta Balzano

Un ciclista che stava facendo un giro sulla pista ciclabile tra Mantova e Peschiera, ha trovato il corpo dentro le acque del fiume. Da qui ha lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine.

Gli agenti sin da subito hanno ipotizzato si potesse trattare di Concetta, ma la conferma è arrivata solo diverse ore dopo. Questo perché con sé non aveva né documenti o oggetti che potessero aiutare.

Per il momento non è ancora chiaro la causa che ha portato al suo decesso. Però, visto che non risultano esserci segni di violenza o lesioni sul corpo, sembra essere esclusa la possibilità del coinvolgimento di terze persone.