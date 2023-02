Si sono concluse nel peggiore dei modi purtroppo le ricerche di Yana Malayko, la 23enne ucraina scomparsa nella notte tra il 19 ed il 20 gennaio, dalla provincia di Modena. Gli agenti e tutti i suoi familiari, per tutti questi 11 giorni, hanno portato avanti tutte le ricerche del caso.

Un esito davvero straziante è quello che è accaduto in questa triste vicenda. Il padre in diverse interviste ha detto di sapere che trovare la figlia viva era impossibile, ma lui ci sperava ancora.

I fatti sono avvenuti nella notte tra 19 ed il 20 gennaio. Yana era uscita con il suo nuovo fidanzato ed erano andati a cena insieme. Il suo ex Dumitro Stratan però è riuscito ad attirarla nel trilocale in cui viveva anche lei.

Ha usato la scusa: “Il nostro cane sta male, corri!” Da quel momento però di Yana si sono perse tutte le tracce. Dalle immagini di video sorveglianza del palazzo, si vede lei che entra intorno all’una di notte.

Successivamente il ragazzo di origine moldava ha disattivato le telecamere e la ragazza è scomparsa nel nulla. Le ricerche si sono concentrate nella zona di campagna di Castiglione delle Stiviere ed è proprio qui che è emersa la triste verità.

Nella giornata di ieri, mercoledì 1 febbraio, è stato ritrovato il corpo della 23enne.

Il ritrovamento del corpo di Yana Malayko

Da ciò che è emerso fino ad ora, era chiusa in un sacco nero. L’uomo si è disfatto di lei gettandola tra alcuni rovi, in un campo tra la provincia di Mantova e Brescia.

Il giorno della sua scomparsa il suo ex fidanzato era anche rimasto impantanato con la sua Mercedes in quelle zone. Infatti ha chiesto un passaggio ad un suo amico per tornare a casa.