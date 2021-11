Tragedia in provincia di Padova: Monica Zambon giovane mamma di 46 anni, trovata senza vita nel bagno della casa

Un episodio drammatico è avvenuto lo scorso giovedì 22 novembre. Monica Zambon una giovane donna e mamma di 46 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Il suo datore di lavoro ha lanciato l’allarme, poiché non si era presentata in azienda e perché non rispondeva al telefono.

CREDIT: FACEBOOK

Un lutto tragico ed improvviso che ha scosso migliaia di persone, soprattutto perché fino a quel momento la donna non aveva mai mostrato alcun tipo di problema di salute.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì 22 novembre. Nell’abitazione che si trova in Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova.

Monica era un’operaia dell’azienda di abiti sartoriali Belvest. Il suo datore di lavoro, visto che non aveva mai fatto ritardo e non vedendola arrivare all’orario stabilito, si è presto allarmato. Ha provato anche a chiamarla, ma il suo telefono squillava a vuoto.

CREDIT: FACEBOOK

L’uomo preoccupato, ha deciso di chiedere al fratello di andare a controllare. Quest’ultimo è andato nella casa della sorella e con l’aiuto dei vigili del fuoco, è riuscito ad entrare. Tuttavia, è proprio a quel punto che ha fatto la drammatica scoperta.

Monica Zambon è stata trovata ormai senza vita nel bagno della casa. I sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Il lutto che ha colpito la comunità per la morte di Monica Zambon

Tutti ora sono sconvolti da questa perdita drammatica ed improvvisa, soprattutto perché la donna non aveva nessun tipo di problema. Era sana e in salute. Per i medici però, il suo decesso è avvenuto a causa di un malore.

Monica era impegnata nel volontariato cittadino. Inoltre, amava poter aiutare in parrocchia ed anche la Pro Loco. In molti l’hanno descritta come una persona sempre solare e gentile.

Il figlio ha 16 anni ed essendo separata con il marito, in quel fine settimana, il ragazzo era con il padre. Avrebbe dovuto rivedere la madre intorno all’ora di pranzo, dopo il suo ritorno a casa da scuola.