Chi l’ha visto – Un’altra inquietante verità emerge dopo l’intervista a Piera Maggio. La donna, dopo la brutta esperienza con la tv russa e il caso di Olesya Rostova, è tornata in TV in particolare modo da Federica Sciarelli che dal 2004 l’ha sempre supportata nel cercare la piccola Denise Pipitone.

Durante la puntata di Mercoledì sera sono andate in onda alcune intercettazioni inedite di Anna Corona, ex moglie del papà di Denise Pipitone, e Jessica Pulizzi figlia della coppia. Proprio teste potrebbero far riaprire le indagini sulla scomparsa della bambina, ormai maggiorenne, siciliana.

Nel corso della puntata, Piera Maggio ha raccontato alcune anomalie a cui all’epoca i magistrati non hanno dato peso. In particolare si è concentrata sulle due donne, di Jessica Pulizzi è facile intuire quanto odio provasse nei suoi confronti.

Di Anna Corona invece, parliamo di tutt’altro. Sembra che all’epoca la donna cercava di avvicinarsi particolarmente alla mamma della piccola che ha dichiarato:

Ora dirò una cosa forte: Anna Corona aveva un atteggiamento molto ambiguo nei miei confronti. I suoi comportamenti erano fortemente provocatori. Anna Corona era arrabbiata con me perché credeva che avessi distrutto la sua famiglia, ma il suo matrimonio era già naufragato. Non solo: credo che Anna Corona si fosse in qualche modo infatuata di me. Ora che lei avesse altri gusti sessuali, oltre che quello col marito nel loro matrimonio… perché io ho conosciuto bene questa famiglia e non era quella del Mulino Bianco e non ho portato via il marito a nessuno. Quella era una coppia scoppiata ai tempi.

Nello stupore dei telespettatori o della conduttrice, la donna è poi entrata nei particolari:

“C’erano delle cose che non andavano. Lei aveva davvero comportamenti ambigui con me e io le feci delle domande e lei sviava. Ognuno può vivere il suo orientamento come vuole, però si deve essere chiari. Ma lei cosa voleva da me? Gli inquirenti hanno ipotizzato altre cose. Questa sera lo dico a chiare lettere: lei si era infatuata della mia persona. Però c’è tanto altro dietro“.