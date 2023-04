Piera Maggio commuove tutti a Domenica In: “Vorrei avere un incontro con lei, spero che mi accolga, da madre a madre”

Piera Maggio è stata ospite da Mara Venier ed è tornata a parlare della sua piccola Denise. Oggi questa mamma coraggio è sostenuta dall’intera Italia, ma lei chiede che la sua voce venga ascoltata anche da qualcun altro.

La mamma della bimba scomparsa a Mazara del Vallo, ha rivelato nello studio di Domenica In, che ha già cercato di contattare Giorgia Meloni. Il suo desiderio è quello di parlare con la Presidente del Consiglio da mamma a mamma. La Meloni è una madre e può comprendere quello che Piera Maggio è costretta ad affrontare da ormai 19 anni.

Denise non è sparita nel nulla, qualcuno l’ha portata via e, finché non le daranno una prova che non c’è più, questa madre continuerà a cercarla viva. Perché la sua bambina oggi potrebbe essere una ragazza di 23 anni, che vive chissà dove e che non conosce la verità sulla sua storia.

Io ci spero ad avere un incontro e magari qualcosa in più. Ho già avviato quelle che sono le pratiche formali e spero tanto che lei le accolga. Vorrei metterle in luce questa commissione d’inchiesta per Denise.

Lo aveva già fatto sapere pochi giorni fa sul suo profilo social. Piera Maggio continua ad usare i social per lanciare appelli e far sentire la sua voce. Più volte ha raccontato di come lei e il suo legale Giacomo Frazzitta siano stati ostacolati negli anni e lo ha fatto anche davanti alle telecamere di Mara Venier.

Le malelingue hanno fatto di tutto per distruggermi, ho avuto tanti bastoni tra le ruote, non solo io ma anche il mio legale, e stiamo faticando ad andare avanti. C’è una sorte di non volere che noi andiamo avanti su questa verità.

Oggi spera in una commissione d’inchiesta e aspetta una risposta. Denise Pipitone lo merita, perché non è scomparsa nel nulla.