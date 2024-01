Un gesto che sta facendo molto discutere e che, ancora una volta, ha deluso una mamma che ha già tanto dolore nella vita. La notizia è stata trasmessa in diretta tv dal programma Ore 14, condotto da Milo Infante e condivisa dall’artista Fabio Ingrassia e da Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone.

Per il 23esimo compleanno di Denise Pipitone, l’artista Fabio Ingrassia ha realizzato un bellissimo murales a Mazara Del Vallo, sotto gli archi del Seminario Vescovile di piazza della Repubblica. Una bellissima immagine della bambina scomparsa il 1 settembre del 2004, con una torta di compleanno e le candeline con scritta la parola “Verità”.

Le delusione di Piera Maggio e dell’artista Fabio Ingrassia

Tuttavia, ieri le due persone coinvolte, lo stesso artista che ha realizzato l’opera e la madre di Denise Pipitone, hanno condiviso una triste notizia. Qualcuno ha rovinato il murales, cancellando via solo la scritta “Verità”. Per quale motivo? Ecco le parole di Fabio Ingrassia:

Oggi ho avuto l’ennesima testimonianza che come esseri umani stiamo fallendo miseramente!

E lo sfogo di Piera Maggio:

Se è stato un gesto voluto rimaniamo basiti da tale vigliaccheria e insensibilità. Non sappiamo se il disegno realizzato dall’artista Fabio Ingrassia in onore del 23esimo Compleanno di Denise e poi affisso sotto gli archi del Seminario Vescovile di piazza della Repubblica a #MazaradelVallo si sia strappato da solo a causa delle intemperie oppure una mano ignobile e vigliacca ha voluto eliminare la parola “VERITÀ” vandalizzando il ritratto che è stato realizzato con tanto affetto. Vorremmo tanto scoprirlo attraverso le telecamere di videosorveglianza che vi sono in quella piazza. Lo stesso artista molto amareggiato ha reso noto il vile gesto attraverso il suo profilo Facebook. Una tristezza infinita, rimaniamo senza parole. 💔 Auspichiamo chiarezza.

Sono 20 lunghi anni che Piera Maggio cerca la sua bambina scomparsa e sono 20 anni che affronta una delusione dopo l’altra. Nonostante tutto, quella che ormai è conosciuta da tutti come la madre coraggio, non si arrende. Lei stessa ha più volte confidato che non si fermerà fino a quando qualcuno non le porterà una prova che la sua Denise Pipitone non ci sia più. Perché potrebbe essere una ragazza di 23 anni che non conosce la sua vera storia.