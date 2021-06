Diffida per Quarto Grado da parte di Piera Maggio: la trasmissione non potrà più parlare di Denise Pipitone

Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, ha appena pubblicato un post sul suo profilo social e informato di una diffida nei confronti della trasmissione televisiva Quarto Grado.

Già dopo l’ultima puntata, Piera Maggio aveva espresso la sua rabbia per come l’opinionista Carmelo Abbate parla della scomparsa della sua bambina. E per come il conduttore Gianluigi Nuzzi glielo consente.

DIFFIDA PER QUARTO GRADO. 21 giugno 2021. Si diffida il programma Quarto grado a non trattare più il caso di mia figlia, né a citare il mio nome o quello di mia figlia. A causa delle continue, reiterate frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inopportuna, senza contegno, da parte di Carmelo Abbate. E senza nessuna presa di distanza da parte di Nuzzi, dimostrando al contrario, un plateale atteggiamento di parte e non certamente garantista. Ci si riserva di querelare il programma e gli autori che consentono questo scempio delle vittime di un reato.

Il messaggio di Piera Maggio per il conduttore di Quarto Grado

Negli ultimi mesi, tutte le trasmissioni televisive hanno riacceso i riflettori sulla scomparsa di Denise. La sua mamma ha sempre mostrato gratitudine, per il sostegno ricevuto. Quarto Grado però, secondo il parere di Piera Maggio, si è comportato in modo vergognoso e inopportuno nei confronti di tutta la famiglia. Sia per le opinioni che è stata costretta a sentire, per il modo in cui l’altra parte viene difesa, sia per delle intercettazioni che sono state fatte ascoltare e che interessavano la sua famiglia. Intercettazioni, che come lei ha spiegato a Chi l’ha visto, sono state fatte perché incalzate dalla Procura. Piera e i membri della sua famiglia erano microfonati e cercavano di far parlare un ex parente. Quest’ultimo è poi risultato estraneo al rapimento di Denise.

Ho scritto adesso al signor Gianluigi Nuzzi. VERGOGNOSO. Signor Nuzzi, ma a lei le pare onesto il comportamento schifoso usato nei miei confronti dal suo collega Abbate, nei miei confronti? E lei che lo fa parlare con tutta tranquillità. Ma come vi sentite a far denigrare una madre a cui le è stata rapita una bambina, cercando di giustificare la violenza. Ma cosa ne sapete di me, ma come vi permettete a giudicarmi e a farmi giudicare pubblicamente senza sapere . Secondo il suo parere di padre e di genitore, se questo venisse fatto ad una persona a lei cara, lei lo accetterebbe? Tutto questo è di uno squallore vergognoso. Non sapete nulla realmente della mia vita. E mi fate passare per una donna frivola leggera e senza sentimenti. Vergogna no? Cordiali saluti Piera Maggio.

Adesso, la mamma della piccola Denise Pipitone ha preso la sua decisione ed ha diffidato il programma Quarto Grado.