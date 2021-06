Rabbia e delusione, è ciò che ha provato Piera Maggio dopo l’ultima puntata di Quarto Grado. Non è la prima volta che la mamma della piccola Denise Pipitone attacca la trasmissione televisiva, che secondo il suo pensiero espone il caso della sua bambina in modo vergognoso.

Poche ore fa, sul suo profilo Facebook, Piera Maggio ha pubblicato uno screenshot della conversazione WhatsApp con Gianluigi Nuzzi, il conduttore di Quarto Grado.

La mamma di Denise ha voluto mostrare a tutti le parole che ha deciso di scrivere al giornalista, dopo alcuni comportamenti che non le sono stati bene e dopo l’attegiamento mostrato dall’opinionista Carmelo Abbate.

🔴 Ho scritto adesso al signor Gianluigi Nuzzi. VERGOGNOSO. Signor Nuzzi, ma a lei le pare onesto il comportamento schifoso usato nei miei confronti dal suo collega Abbate, nei miei confronti? E lei che lo fa parlare con tutta tranquillità. Ma come vi sentite a far denigrare una madre a cui le è stata rapita una bambina. Cercando di giustificare la violenza. Ma cosa ne sapete di me, ma come vi permettete a giudicarmi e a farmi giudicare pubblicamente senza sapere. Ma secondo il suo parere di padre e di genitore, se questo venisse fatto ad una persona a lei cara, lei lo accetterebbe? Tutto questo è di uno squallore vergognoso. Non sapete nulla realmente della mia vita e mi fate passare per una donna frivola leggera e senza sentimenti. Vergogna no? Cordiali saluti Piera Maggio.