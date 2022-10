Sono tantissimi, impossibili da contare, i messaggi che Piera Maggio e il figlio Kevin Pipitone hanno ricevuto dopo la lieta notizia della nascita della piccola Dayana.

Credit: Verissimo

Dopo tanta sofferenza, uno spiraglio di luce è arrivato nella vita di questa famiglia. Una bambina che ha portato gioia e amore. Kevin Pipitone è il fratello di Denise, oggi un uomo meraviglioso uomo e un neo papà amorevole.

Avrebbe voluto, come lui stesso ha scritto nel libro della sua mamma, condividere questo momento con la sua sorellina. Avrebbe voluto fosse la madrina della sua Dayana. Oggi la immagina con gli occhioni marroni, i capelli castani, un rossetto rosa e un bellissimo vestito a fiori. Si aggrappa a quel ricordo, mentre continua a sostenere la sua mamma.

Credit: Verissimo

Piera Maggio, poche ore fa, ha pubblicato una foto sul suo account social, accompagnata dai ringraziamenti del suo primogenito e quelli della sua compagna Brigitte, per l’incredibile affetto che stanno ricevendo in questi giorni. Eccola qui:

“Kevin & Brigitte colmi di gioia per la nascita di Dayana, ringraziano tutti, per i tanti calorosi auguri ricevuti. Grazie ❣️”.

Una bellissima colonna di palloncini rosa, con una cicogna che porta in bocca un piccolo fagotto con una neonata. E dietro, una grande foto di Denise Pipitone. Anche in questo momento, il pensiero va a quella bambina di quasi 4 anni, portata via dalla sua famiglia e che oggi potrebbe essere una donna che vive in chissà quale parte del mondo e che non conosce la sua vera storia.

Dayana è arrivata nel mese di ottobre, proprio pochi giorni prima del compleanno della sua zia. Denise Pipitone è nata il 26 ottobre del 2000. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 22 anni.

UFFICIALMENTE NONNI! È nata Dayana 🎀 Gioia immensa! Piera e Pietro 💞.

Credit: Ore 14

Piera Maggio è diventata nonna per la prima volta e questa bambina porterà tanto amore nella sua vita. Sarà un altro motivo di forza, per continuare a rialzarsi nonostante le tante delusioni e continuare a cercare la sua bambina. Perché come ripete sempre, per lei Denise è viva e continuerà a cercarla finché qualcuno non le porterà la prova del contrario.