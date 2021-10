Piera Maggio è delusa, ma allo stesso tempo non smette di tenere duro e continua a trovare la forza per lottare e sperare. Dopo la tanta attenzione mediatica e l’interesse degli inquirenti sul caso della piccola Denise Pipitone, ora tutto tace. La Procura di Marsala ha presentato richiesta di archiviazione per i due indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave.

In un lungo post pubblicato su Facebook, la madre della bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, ha fatto sapere che non hanno alcuna intenzione di mollare e che ripone tanta fiducia nel suo legale Giacomo Frazzitta, che in 17 anni ha sempre lottato accanto a lei e si è battuto per la verità. L’avvocato può presentare istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione e presentare al giudice gli elementi importanti di questa vicenda. Perché Denise Pipitone non si è rapita da sola. Chi le ha fatto del male e l’ha portata via dalla sua mamma, cammina per strada libero.

Le parole di Piera Maggio

Dopo tanto rumore, il silenzio fa paura… specialmente se il tutto possa evolversi in oblio. Ripongo tanta stima per quelle persone che aldilà della propria professione prima di tutto sono umanamente sensibili sul tema riguardante il sequestro di una bambina e rispettosi delle persone offese. Fra questi, il mio legale, una persona in cui credo e stimo da sempre per tutto il lavoro che ha svolto in questi 17 anni.

Cercare di fare in modo che la verità emergesse in quelle aule dei Tribunali, nonostante l’evidenza, non è stato facile. Dietro c’è un lavoro incessante, immane, che spesso ci ha visti amareggiati, delusi e stanchi, giusto il tempo per raccogliere nuovamente le forze per continuare ad andare avanti.

Piera Maggio ha poi ringraziato tutto l’entourage di professionisti che oggi stanno lavorando per cercare nuovi elementi per andare avanti nella ricerca di Denise Pipitone e della verità.

Noi cerchiamo Denise, vogliamo la verità e vorremmo che fosse un obbiettivo comune a tanti.

