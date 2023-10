La tristissima vicenda arriva dal comune di Lizzano, in provincia di Taranto. Un papà di soli 35 anni, Pietro Lanzo, ha perso la vita poco dopo aver accompagnato uno dei suoi figli a scuola.

Lo scorso venerdì, 6 ottobre, l’uomo ha portato suo figlio a scuola a bordo della sua moto. Poco dopo, per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine, mentre si dirigeva al suo laboratorio, in direzione Fragagnano, si è scontrato contro una vettura.

Il sinistro stradale si è verificato lungo via Gramsci, dai primi accertamenti è emerso che Pietro Lanzo stava procedendo ad una velocità ridotta e aveva indosso il casco di protezione. Purtroppo, nonostante le accortezze, l’uomo di 35 anni ha perso la vita sul colpo. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo per diverso tempo, ma alla fine sono stati costretti ad arrendersi e a dichiarare il decesso.

Il padre dell’uomo, un ex assessore molto conosciuto, giunto sul luogo del sinistro stradale, alla vista del figlio, è stato colpito da un malore. Alla guida della vettura c’era una donna, che è già stata ascoltata dagli inquirenti. Ha raccontato che stava uscendo da un garage, quando improvvisamente si è scontrata con la moto, che si era immessa in strada. Tuttavia, la dinamica del sinistro stradale è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’addio della comunità a Pietro Lanzo

La notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa di Pietro Lanzo si è diffusa rapidamente tra la comunità. Tantissime le persone che in queste ore hanno scelto di salutarlo attraverso un post sui social network. Parole strazianti di chi non riesce ancora a credere di non poterlo mai più rivedere. Parole di chi ha voluto ricordare una persona che per sempre vivrà nei loro cuori.

Lanzo lascia nel dolore la moglie, i suoi tre figli, i familiari tutti e i suoi numerosi amici.