La Sardegna e in particolare la provincia di Oristano sono sconvolte per la scomparsa di un uomo molto giovane, che ha perso la vita nelle scorse ore. Si tratta di Pietro Nicolai, 52 anni, agente della Polizia Municipale di Siamaggiore, cittadina in cui viveva. Lo scorso 24 febbraio era rimasto coinvolto in un grave incidente mentre era a casa sua. Cosa è successo e il cordoglio della comunità.

La piccola comunità di Siamaggiore, comune di poche centinaia di abitanti situato in provincia di Oristano, nella regione del Campidano, in Sardegna, è sotto shock per la scomparsa di un cittadino conosciuto, stimato e ben voluto da tutti, che purtroppo è stato vittima di un destino terribile.

Una decina di giorni fa, precisamente lo scorso 24 febbraio, mentre era impegnato insieme ad un altro uomo nella potatura di un grosso pino nel giardino della sua abitazione, a Pietro Nicolai è successo l’imprevedibile. La parte superiore del tronco, stando a quanto emerso, si sarebbe staccata e sarebbe precipitata proprio sul cestello su cui si trovavano i due.

Schiacciati, entrambi erano caduti dal cestello e, dopo un volo di circa 7 metri, sono precipitati sul terreno sottostante. Soccorsi, l’altro operaio è stato trasportato all’ospedale di Oristano, mentre il 52enne, che ha riportato traumi gravissimi, è stato elitrasportato all’ospedale di Cagliari.

Per 10 giorni il 52enne ha lottato con tutte le sue forze, così come i medici che lo hanno avuto in cura. Alla fine, però, è arrivato il tragico epilogo che nessuno avrebbe voluto che arrivasse. Il cuore dell’uomo si è fermato per sempre. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul web in queste ore, come quello dell’Istituto Comprensivo di Simaxis Villaurbana Solarussa, che su Facebook ha scritto: