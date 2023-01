Il papà di Denise Pipitone, Pietro Pulizzi, cerca lavoro. E pubblica un post sul suo profilo Facebook per spiegare in quale situazione si trova in questo momento. Il suo post, che ha ricevuto molti like e molti commenti, è stato poi ripreso da Milo Infante, durante il suo programma Ore14, in onda su Rai Due.

AAA CERCASI LAVORO. Così comincia il post di Pietro Pulizzi, che si presenta, sottolineando che in molti lo conoscono come il papà di Denise. Al momento è disoccupato. Lui era un autista di autobus, ma cerca qualsiasi lavoro che possa farlo vivere serenamente.

In un paese civile nessun essere umano dovrebbe elemosinare i propri diritti, un lavoro per vivere dignitosamente. Il lavoro mi permette ad assicurare a me e alla mia famiglia le necessità comuni e anche quelle non comuni…(tutto ciò che è stato e sarà necessario in aiuto a Denise) Non ho mai avuto delle grandi pretese ho solo chiesto più volte di considerare la mia situazione sulla base delle mie evidenti necessità. A causa di questa mancanza adesso ho deciso di espormi pubblicamente senza esitazione purché qualcosa cambi.

L’uomo, che ha pubblicato il post il 30 gennaio 2023, sottolinea che ha sempre lavorato senza risparmiarsi mai.

Ha sempre preferito non allontanarsi dalla provincia di residenza, per non allontanarsi troppo e continuare con Piera Maggio a cercare la sua Denise.

Adesso però, se sarà strettamente necessario valuterò anche per un trasferimento lavorativo purché mi venga assicurato un impiego valido e risolutivo che adibisca alle nostre esigenze. Non sono più un giovincello ed è anche per questo che ogni singola proposta verrà attentamente da me valutata.

Pietro Pulizzi cerca lavoro: il lungo post su Facebook, ripreso anche da Milo Infante

Milo Infante, in occasione della puntata di Ore14, andata in onda il 30 gennaio 2023 su Rai2, ha voluto leggere ai telespettatori il post pubblicato da Pietro Pulizzi.

Il conduttore ricorda che dopo la scomparsa di Denise Pietro Pulizzi non solo ha perso il lavoro, ma ha fatto anche fatica a ritrovarlo. Una condizione comune a molte persone in Italia, che comunque fa riflettere su un caso che tutta Italia segue da anni.