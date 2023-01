Ieri, 4 gennaio 2013, è ricorso l’ottavo anniversario della prematura scomparsa di Pino Daniele. Il cantautore napoletano si era spento nel 2015, colto da un infarto. La musica italiana ha perso un enorme artista, mentre la sua famiglia, con i suoi 5 figli per primi, hanno perso un punto di riferimento. La struggente lettera della figlia Sara sui social.

Giuseppe Daniele, detto Pino, era nato a Napoli il 19 marzo del 1955. La sua passione per la musica nacque quando era solo un bambino e le prime esibizioni arrivarono quando aveva solo 12 anni.

Il resto è letteralmente storia. Perché Pino, nell’arco di una carriera decennale, ha segnato diverse generazioni e scritto brani che resteranno per sempre nel cuore di milioni di persone.

Il 4 gennaio del 2015, il suo cuore già malandato, ha deciso di cessare di battere e il musicista si è spento per sempre poche settimane prima che compisse 60 anni.

Un dolore immenso per tutti, ma ovviamente chi ne ha sofferto di più è stata la sua famiglia. Le persone che oltre all’artista, hanno avuto l’onore di conoscere meglio di tutti anche lo straordinario uomo che era. Un punto di riferimento.

Pino Daniele si è sposato due volte, la prima con Dorina Giangrande, una sua ex corista, dalla quale ebbe due figli, Alessandro e Cristina. La seconda con Fabiola Sciabbarasi, dalla quale ebbe altri tre figli: Sara, Sofia e Francesco.

Tutti loro, in questi dolorosi otto anni senza di lui, hanno più volte ricordato il papà pubblicamente. L’ultima è stata Sara, che proprio nella giornata di ieri ha pubblicato un toccante post sul suo account Instagram:

Sono già passati 8 anni? A me sembra un’eternità. Non sono mai stata brava con le parole, penso sia l’unica cosa che non ho preso da te. Mi capivi solamente con uno sguardo, ti bastava guardarmi e trovavi sempre la parola giusta da dirmi in quel momento. Mi manchi sempre. Il 4 Gennaio 2015 è stato il giorno in cui ho perso il mio punto di riferimento, l’uomo della mia vita. Ti cerco ancora anche se non ti vedo e non penso che smetterò mai. “Io vi sono sempre vicino anche quando sono fuori”. Lo spero Pà 🖤