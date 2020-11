La tragica ed improvvisa morte del neonato di 5 mesi, ha sconvolto tutta la comunità di Badie, in provincia di Pisa. Il papà, in base a ciò che riporta Il Tirreno, ha voluto raccontare ciò che è avvenuto pochi minuti prima della tragedia. Gli inquirenti al momento stanno indagando su quando accaduto nell’abitazione.

Il dramma si è consumato nella mattinata di giovedì 26 novembre. A trovare il corpo senza vita del piccolo, è stata proprio la madre. Ha sentito uno dei gemelli piangere ed è andata subito nella stanza per controllare.

Quando ha guardato all’interno della culla, ha scoperto che uno dei suoi bimbi non respirava più. Ha lanciato tempestivamente l’allarme al 118 ed in attesa che arrivassero i soccorsi, ha provato a rianimarlo.

Nell’abitazione della famiglia i sanitari sono arrivati in pochi minuti. Hanno anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso, per trasportare il bimbo all’ospedale Meyer, di Firenze. Però, tutti i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

Il cuore del piccolo non ha mai ripreso a battere e pochi minuti dopo, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Le forze dell’ordine arrivate sul posto dove si è consumata la tragedia, hanno avviato subito le indagini.

Il Pm di turno, ha disposto anche l’autopsia sul corpo del piccolo, anche se secondo il maresciallo Giuseppe Gliozzo, la morte del bambino è avvenuta per cause naturali. Credono che sia deceduto a causa della SIDS, la cosiddetta sindrome improvvisa del neonato.

Il racconto del papà del neonato di 5 mesi trovato morto

CREDIT: MASSIMO LANINI

Alle 5 del mattino nostro figlio stava bene. Gli abbiamo dato come sempre il biberon e poi si è addormentato tranquillo. Poco dopo io mi sono alzato per andare a lavoro e non sono andato vicino alla culla per non svegliare i bambini. Quando sono arrivato a Rosignano, mi sono reso conto di aver dimenticato il telefono a casa. Così sono tornato indietro per riprenderlo. Lungo la strada, dietro di me, ho visto un’ambulanza andare a tutta velocità.