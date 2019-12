Pistoia, bimbo di sette anni cade nel fiume in piena Bimbo perde l'equilibrio e cade nel fiume. Il papà si tuffa per salvarlo, ma le sue condizioni sono gravi.

L’ennesimo terribile incidente è avvenuto nella giornata di ieri, domenica venti due dicembre a Ponte Buggianese, un piccolo paese in provincia di Pistoia. Un bambino di sette anni, era in bici con i genitori, ma dopo aver perso l’equilibrio, è caduto nel fiume Pesce. Ora è in gravi condizioni.

Un evento davvero terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto entrambi i suoi genitori, che erano usciti con lui per fare una passeggiata ed hanno assistito a tutta la scena.

Secondo le informazioni che sono state rese note, era mezzogiorno circa, quando il piccolo era uscito con la madre ed il padre, per fare un giro con le loro biciclette.

All’improvviso però, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel fiume, che era in piena a causa del maltempo degli ultimi giorni, che ha colpito quasi tutta l’Italia.

Il bambino, stava per essere portato via dalla corrente, ma il papà appena si è reso conto di ciò che era accaduto, si è tuffato subito in acqua, per cercare di salvargli la vita.

L’uomo è riuscito a salvarlo e a riportarlo sull’asfalto. Sul posto è arrivata un auto medica ed un’eliambulanza. I medici a bordo, lo hanno stabilizzato e subito dopo lo hanno fatto salire sul mezzo, per portarlo in ospedale.

Il bambino è arrivato al Meyer di Firenze, ma i dottori già da una prima visita hanno capito che le sue condizioni erano molto gravi. Infatti, è stato ricoverato e per il momento hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata.

Il papà ha fatto il possibile per cercare di salvargli la vita. Ora però, anche i dottori vogliono fare di tutto per cercare di farlo riprendere e di farlo tornare a casa per Natale.

Un evento sconvolgente, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Tutti pregano affinché il piccolo si riprenda il prima possibile. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: Rimane intrappolato nella lavatrice, bimbo di tre anni è morto