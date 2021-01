Nel quartiere Poggioreale di Napoli una donna partorisce in strada. Il suo piccolo proprio non ce la faceva ad aspettare e non le ha dato nemmeno il tempo di arrivare in ospedale per poter nascere. Per fortuna l’intervento di alcuni agenti di polizia ha tranquillizzato la mamma: la donna e il suo bambino stanno entrambi bene.

Fonte Pixabay

Questa incredibile vicenda ci arriva da Poggioreale, un quartiere di Napoli, in Campania.

La donna di 29 anni ha dato alla luce suo figlio in mezzo a una strada, vicino all’ex area Nato della città campana.

Intorno a mezzogiorno, la donna ha sentito che il suo bambino era pronto per nascere. Ma non ha fatto in tempo nemmeno a chiedere aiuto a qualcuno. Poco dopo sono arrivati anche gli agenti di polizia, che hanno dato una mano in una situazione che era decisamente di emergenza.

Quando i poliziotti, allertati dai vicini di casa che si sono resi subito conto dell’emergenza, hanno raggiunto la donna, il neonato era già venuto alla luce.

Lo avevano avvolto in un vecchio cappotto. La madre, una giovane ragazza di origini marocchine senza fissa dimora, era ancora dolorante del parto.

Sul posto sono anche arrivati a prestare soccorso i sanitari del 118, che poi li hanno portati in ospedale. La mamma era evidentemente molto scossa per l’accaduto, mentre il bambino aveva bisogno di cure urgenti.

Donna partorisce in strada: come stanno mamma e bebè

Dopo primi momenti di apprensione, perché il neonato era cianotico, tutto si è risolto per il meglio. La polizia, intervenuta per aiutare la donna, ha aiutato entrambi.

Fonte Pixabay

Il bambino ora sta meglio dopo essere stato curato all’ospedale Santobono di Napoli. Stabili anche le condizioni di salute della mamma, che si trova ricoverata a Villa Betania. Dove è giunto poco dopo anche suo figlio.