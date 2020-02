Pompei, Alessandra Maronelli ha perso la vita subito dopo aver dato alla luce la sua bambina Tragedia a Pompei, giovane mamma si reca nella clinica per mettere al mondo la sua bambina, ma subito dopo il parto, perde la vita. Ecco cosa è accaduto..

Un vero e proprio dramma, è accaduto nella giornata di ieri, martedì venti cinque febbraio, nella clinica Maria Rosaria di Pompei, in provincia di Napoli. Una giovane mamma, chiamata Alessandra Maronelli ha perso la vita subito dopo aver messo al mondo la sua terza figlia, aveva solamente trentadue anni.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto i familiari della giovane vittima, che dovevano festeggiare un momento felice.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la giovane donna, che viveva a Pagani, in provincia di Salerno, si è recata alla clinica, per mettere al mondo la sua bambina.

Intorno alle dieci, subito dopo il parto, è stata colpita da un malore e nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarla, per lei non c’è stato nulla da fare. Infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Non sono riusciti a rianimarla.

I familiari, scioccati dalla tragedia che li ha colpiti, hanno deciso di sporgere subito una denuncia, poiché vogliono capire come sia potuto accadere un evento simile.

Le cartelle cliniche di Alessandra Maronelli, ora sono state sequestrate dalle forze dell’ordine, che stanno lavorando per cercare di ricostruire cosa sia accaduto e come sia potuto avvenire un decesso così improvviso. E’ molto probabile che il suo corpo verrà sottoposto ad autopsia.

La giovane mamma ha lasciato i suoi amati tre figli. Tutta la sua famiglia ora è distrutta per questa grande perdita e sperano solo di riuscire a capire la verità dietro questo terribile dramma.

La comunità, appena ha saputo di questo tragico decesso, è rimasta scioccata ed infatti ora stanno facendo il possibile per stare vicino a tutti i suoi familiari e per fargli sentire la loro presenza in questo momento così difficile.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

