Pompei, mamma tenta il suicidio con i suoi due figli Pompei, donna tenta di buttarsi dal balcone, con in braccio i suoi due figli. Ecco cosa è accaduto alla fine..

Una vicenda davvero scioccante è accaduta lo scorso venerdì ventiquattro dicembre, a Pompei, un comune in provincia di Napoli. Una giovane mamma di venti nove anni, ha tentato di suicidarsi insieme ai figli di cinque e due anni. Sono salvi grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.

Un evento terribile, che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna è stata evitata grazie a alla prontezza ed al coraggio del Maresciallo Maggiore Angelo Esposito.

In base alle informazioni che sono state rese note, la giovane mamma, nella giornata di venerdì, era nel suo appartamento a viale Unità d’Italia, al terzo piano.

Il motivo che ha fatto scatenare la sua decisione non è stato ancora reso pubblico, ma ad un certo punto ha preso in braccio entrambi i suoi figli, si è affacciata al balcone ed ha minacciato di gettarsi nel vuoto.

La gente, appena ha capito cosa stava accadendo, ha subito allertato le forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto in pochi minuti. Gli agenti non potevano permettere di far accadere una tragedia simile.

Il Maresciallo Maggiore, Angelo Esposito, insieme ad alcuni suoi colleghi, è salito subito all’appartamento del terzo piano, ma ha notato che la porta era chiusa a chiave, per questo ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

La donna,non aveva intenzione di cambiare idea ed infatti, era già in bilico sulla ringhiera del balcone. Quando i carabinieri sono entrati in casa, hanno provato a farla ragionare, ma ogni loro tentativo è stato vano. Alla fine, il Maresciallo non ha avuto altra scelta che fare intervenire e tirarli tutti dentro.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, che ha portato la mamma ed i suoi due figli, all’ospedale Maresca di Torre Del Greco. Gli assistenti sociali, insieme alle forze dell’ordine, ora stanno indagando su questa vicenda e vogliono anche capire lo stato psicologico della donna e se potranno riaffidarle di nuovo i due bambini, che ora sono con alcuni parenti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

