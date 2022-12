Sembra essere avvolta nel mistero la triste e prematura scomparsa di una neonata, nata lo scorso 8 dicembre. Gli inquirenti ora stanno indagando sull’accaduto e vista la strana scoperta fatta vicino la sua bocca, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo.

L’intera comunità al momento si sta stringendo allo strazio della famiglia, di origini pakistana. Per i genitori e per i fratellini doveva essere un momento di gioia, che invece si è trasformato in qualcosa di davvero straziante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatto sono avvenuti nel primo pomeriggio di martedì 13 dicembre. Precisamente in un’abitazione che si trova nel comune di Portomaggiore, in provincia di Ferrara.

La bimba nata lo scorso 8 dicembre, all’ospedale del posto, sembrava stare bene. Per questo i medici, dopo le ore necessarie trascorse dopo il parto, hanno dato le dimissioni alla madre per poter portare la figlia a casa.

Tuttavia, è solo pochi giorni dopo, che è avvenuto l’impensabile. Subito dopo l’ora di pranzo di martedì, la bambina ha esalato il suo ultimo respiro mentre era nella sua culla, tra lo strazio dei suoi familiari.

I genitori disperati e con la speranza di poterla salvare, hanno allertato tempestivamente i sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma non hanno potuto far nulla, se non constatare il suo decesso.

Neonata perde la vita pochi giorni dopo la nascita: le indagini

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine ed il medico legale. Da ciò che è emerso fino ad ora, la piccola aveva problemi respiratori, ma sul corpo non hanno trovato nessun segno di violenza, solo una strana sostanza di color rosso proprio vicino alla sua bocca.

Così la pm, Barbara Cavallo ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo, per chiarire con esattezza la causa che ha portato al suo improvviso decesso.

L’intera comunità pakistana al momento stano mostrando vicinanza e cordoglio alla famiglia, colpita dall’improvvisa perdita. I genitori dopo tutti gli esami del caso, hanno deciso di seppellirla al cimitero di Argenta.