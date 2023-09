Per quello che riguarda il sinistro che ha avuto luogo ad Alatri, l’uomo che ha invaso la corsia di marcia opposta mentre stava filmando in diretta su Facebook la sua folle corsa è risultato positivo all’alcol test. Sull’altra auto contro cui è finita la sua corsa viaggiavano una mamma con due bambini. La figlia è rimasta ferita gravemente. I medici dell’ospedale di Alatri l’hanno già sottoposta a un intervento al braccio.

L’uomo che guidava un’Audi sulla strada provinciale del Frusinate, mentre era in diretta con un video su Facebook, aveva bevuto alcolici prima di mettersi alla guida della sua macchina. E prima di scontrarsi, invadendo la corsia di marcia opposta, contro una Nissan.

Sulla Nissan viaggiavano una donna di 44 anni e i suoi figli di 5 e 7 anni. La bimba rimasta ferita gravemente ha raggiunto in elicottero l’ospedale Bambino Gesù di Roma. Qui i medici l’hanno subito sottoposta a un intervento per salvarle il braccio.

La mamma di 44 anni e il fratellino di 7 anni non sono in pericolo di vita e non hanno riportato ferite gravi durante lo scontro con l’altra auto. Per loro è stato disposto il ricovero in ospedale ad Alatri.

Anche l’automobilista che ha provocato l’incidente, un uomo di 29 anni di origini marocchine e regolare in Italia, ha riportato ferite lievi. Lui è stato ricoverato a Frosinone, dove la Procura ha richiesto il test sull’alcol e su eventuali sostanze stupefacenti assunte.

Positivo all’alcol test l’uomo che ha provocato un incidente frontale ad Alatri

L’uomo di 29 anni è risultato positivo all’alcol test. I Carabinieri, intanto, hanno acquisito il video in cui si vede l’Audi che sorpassa due macchine sulla provinciale ad alta velocità.

Il 29enne ha preso poi una curva a destra troppo larga, sbandando e finendo la sua corsa contro la Nissan Qashqai con a bordo la donna e i suoi figli.