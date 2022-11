È stato emesso un ordine di cattura dal Pakistan per i genitori di Saman Abbas. La notizia è stata diffusa da Maria Josè Falcicchia.

La direttrice della seconda divisione dell’Interpol, è stata ospite durante l’ultima puntata della trasmissione Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi.

Dopo la scomparsa della giovane diciottenne pakistana, la madre e il padre si sono dati alla fuga e si sono rifugiati in Pakistan. Da quel momento risultano latitanti. Sono invece stati arrestati lo zio Danish e due cugini, tutti accusati del delitto di Saman Abbas e dell’occultamento del suo corpo senza vita.

Ma cosa succederà se le forze dell’ordine riusciranno a catturare Shabbar Abass e Nadia Shaheen? Si procederà con le trattative per l’estradizione. La direttrice ha continuato spiegando:

Il Pakistan cita un vecchio trattato del ’72, ma per noi l’estradizione non è esclusa. Non esiste un attuale trattato firmato da entrambi i Paesi ed esiste invece l’estradizione di cortesia, una consuetudine internazionale che spesso tanti paesi adottano. Siamo molti fiduciosi per la sensibilità che abbiamo riscontrato dalle autorità pakistane, sono stati due anni lunghi ma non privi di impegno e di continue attività svolte dall’Interpol e dal nostro esperto di sicurezza presso l’ambasciata in Pakistan.