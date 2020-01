Pozzo D’Adda, la bimba non ce l’ha fatta Pozzo D'Adda, la piccola svenuta in vasca, non ce l'ha fatta. Ha lottato per due lunghi giorni...

Nella serata di ieri, domenica diciannove gennaio, la bimba di sei anni,trovata priva di sensi nella vasca, è deceduta. Una tragedia terribile, che ha sconvolto tutti, soprattutto i suoi genitori e le persone che la conoscevano e che speravano che si riprendesse il prima possibile. Un lutto che ha colpito l’intera comunità di Pozzo D’adda, in provincia di Milano.

I medici hanno provato a fare il possibile per cercare di farla riprendere, ma nonostante i loro disperati tentativi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere.

In base alle informazioni che sono emerse, la bimba era ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dallo scorso venerdì sera, sin da subito però, i dottori hanno notato che le sue condizioni erano disperate.

E’ stata la mamma a trovarla, priva di sensi nella vasca da bagno. Infatti è rimasta anche sott’acqua per alcuni minuti. Le cause del suo malore non sono state ancora rese note.

Quando è arrivata in pronto soccorso, i medici l’hanno subito ricoverata in terapia intensiva, ma nonostante i loro disperati tentativi, non sono riusciti a farla riprendere.

I genitori, sconvolti da questa grande perdita, le sono stati vicino in tutti e due i giorni in cui ha lottato per la sua vita, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere. Non c’è stato nulla da fare per lei.

Secondo le informazioni che sono emerse, sembrerebbe che la piccola in passato abbia sofferto di alcuni problemi di salute, ma non è chiaro se la causa del suo decesso sia dovuta proprio a questo.

La Procura sta indagando sull’accaduto, ma spetterà a loro decidere se i genitori, sono responsabili in qualche modo, sulla tragica perdita di questa bimba di soli sei anni.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

