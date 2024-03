Preoccupano le condizioni di Papa Francesco: interrompe il discorso a causa della sua malattia

Con la sua consueta dedizione e umiltà, Papa Francesco ha affrontato un’impegnativa giornata, complicata da un ulteriore problema: la bronchite. La sua voce, resa roca dagli spasmi di tosse, ha comunque risuonato nell’aula delle Benedizioni mentre si rivolgeva ai presenti. Ringraziando tutti per la loro presenza, ha ammesso la propria incapacità di leggere il discorso preparato a causa delle sue condizioni di salute.

Le condizioni di Papa Francesco dopo il day hospital al Gemelli

Ciononostante, ha avuto la determinazione necessaria a mantenere gli impegni precedentemente presi. E ciò è apparso evidente pure nel momento in cui, a bordo di una modesta 500 bianca, si è diretto al Gemelli dell’Isola Tiberina per sottoporsi a una tac ai polmoni. Il controlli servivano a escludere la presenza di polmonite, una preoccupazione già vissuta lo scorso novembre.

Il day hospital al Gemelli, tenutosi la settimana scorsa, era stata pianificata con la massima descrizione, senza annunci ufficiali. Papa Francesco aveva lasciato la clinica poco dopo mezzogiorno, con il consenso dei medici, accompagnato dal suo fidato infermiere personale e da alcuni gendarmi.

Intanto, nel cuore del Vaticano, il presidente del Tribunale, Giuseppe Pignatone, ha inaugurato l’anno giudiziario con la presenza del Pontefice. A dispetto del malessere attualmente provato, Papa Francesco ha partecipato, consentendo a monsignor Filippo Ciampanelli di leggere il discorso preparato.

Alessandro Diddi, promotore di giustizia vaticano, ha sottolineato l’importanza della credibilità del servizio svolto in ambito internazionale. Ha evidenziato i successi del 2023 nei processi sia civili sia penali, malgrado le sfide legate alla posizione del Vaticano al di fuori dell’Unione Europea.

Nel mentre, è apparso evidente il totale appoggio di Papa Francesco, il cui spirito deciso e modesto è di grande ispirazione per i fedeli e non solo. Anche in momenti di fragilità fisica, continua a rappresentare un faro nella notte, specialmente ora, alla luce dei numerosi conflitti in ogni parte del mondo.