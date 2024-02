Papa Francesco in visita al Gemelli in mattinata: cosa sta succedendo al Pontefice

All'udienza di stamattina non c'è stata alcuna lettura del consueto discorso. Dopo una rapida verifica in ospedale Papa Francesco è tornato in Vaticano.

Papa Francesco, a bordo di una Fiat 500 bianca e in modalità assolutamente riservata, dopo l’udienza generale di stamattina, che si è tenuta regolarmente nonostante il raffreddore, si è recato al Gemelli dell’Isola Tiberina per una visita. All’udienza di stamattina non c’è stata alcuna lettura del consueto discorso. Dopo una rapida verifica in ospedale è tornato in Vaticano dall’ingresso del Perugino.

Secondo quanto riportato sulle principali fonti di informazione, la visita di Papa Francesco al day hospital della struttura ospedaliera recentemente acquisita dal Gemelli era programmata. Non risultava fatto alcun annuncio pubblicamente in merito.

Il Pontefice ha lasciato la struttura poco dopo mezzogiorno, dopo aver ricevuto il via libera dei medici. Era accompagnato dal fidato infermiere personale Massimiliano Strappetti e da alcune guardie personali.

Certamente, quello che si sa è che Papa Francesco è ancora abbastanza influenzato. La sua salute, dunque, rimane instabile, e nonostante abbia presenziato all’Angelus in piazza San Pietro domenica scorsa, è stato costretto a uno stop degli impegni all’inizio di questa settimana. La sala stampa vaticana aveva riportato: «Persistono i lievi sintomi influenzali, senza febbre. Per precauzione sono comunque sospese le udienze».

In agenda risultava annullata l’udienza del Papa con i diaconi della diocesi di Roma. Bergoglio la scorsa settimana ha avuto gli Esercizi spirituali in Vaticano. In generale, però, si trattava di una settimana di ritiro nel corso della quale gli impegni del Pontefice, inclusa l’udienza generale del mercoledì, risultava essere stati sospesi. La leggera influenza sta comunque portando a un rallentamento e una rimodulazione degli impegni papali.

Lo scorso sabato, colpito dall’influenza, Papa Francesco aveva annullato tutti gli incontri. Il Papa, però, era riuscito a partecipare all’Angelus affacciandosi dalla finestra di Palazzo Apostolico domenica. L’udienza generale avuta questa mattina da Papa Francesco si è tenuta in luogo chiuso, nell’Aula Paolo VI, e non a Piazza San Pietro come previsto.