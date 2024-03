Previsioni meteo: che tempo farà a Pasqua e Pasquetta

Com’è che diceva il detto? “Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”. Anche quest’anno sembra profilarsi l’ennesimo mese indeciso. L’ingresso in questa primavera è stato anticipato da periodi di pioggia abbondante e concentrata in alcuni settori della Penisola. Avvicinandoci verso la fine del mese e verso il weekend pasquale, qual è la situazione meteo? Cosa aspettarsi dalla domenica di Pasqua, 31 marzo, e dal lunedì di Pasquetta?

L’Italia deve prepararsi a un’altalena imprevedibile di sole, nuvole e possibili temporali per Pasqua e Pasquetta 2024. Le ultime proiezioni meteo a lungo termine prevedono infatti una situazione variabile, con temperature in aumento ma anche il rischio di rovesci improvvisi. Andiamo più nel dettaglio.

Tra domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, una prima ondata di aria calda africana potrebbe portare un assaggio più che primaverile sulla Penisola. L’anomalia depressionaria sull’Atlantico orientale spingerà verso l’Italia un flusso di aria caldo-umida, facendo salire le temperature oltre le medie stagionali. Le massime potrebbero superare i 25 gradi in alcune zone.

Questa ondata di caldo sarà contrastata da correnti di aria fredda e instabile dal nord, che potrebbero generare temporali localmente intensi, seppur di breve durata. Non resta che godersi il sole e, magari, preparare anche un ombrello in certe zone della Penisola.

L’Italia si dividerà quindi in due. Avremo al Centro-Nord tempo instabile con precipitazioni, anche intense, al settentrione e su parte delle regioni centrali tirreniche. Al Sud e nel Centro sull’Adriatico ci sarà tempo più stabile e soleggiato.

Le previsioni meteo nel dettaglio segnalano per sabato 30 marzo, nuvole sparse su gran parte d’Italia, con possibili piogge al Nord-Ovest e in Sardegna. Per domenica 31 marzo (Pasqua), sole al Sud e sulle coste adriatiche, nuvole e possibili temporali al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Infine, per lunedì 1 aprile (Pasquetta): tempo variabile su tutta l’Italia, con possibili rovesci temporaleschi pomeridiani.