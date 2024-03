Processo Impagnatiello, la sorella di Giulia in aula ha parlato di come la ragazza ha scoperto del tradimento e di una sua discussione con il barman

Nella giornata di ieri si è tenuta appunto la quarta udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello, accusato del delitto di Giulia Tramontano. In aula per la prima volta, hanno ascoltato la testimonianza sia della sorella della vittima, che quella di un collega dell’uomo.

La ragazza ha ripercorso tutti i momenti della relazione, tra l’imputato e la sorella. Parlando anche del suo disaccordo nella loro decisione di andare a convivere, perché si erano conosciuti da poco tempo e per lei era davvero troppo presto.

Chiara Tramontano, oltre a questo ha voluto raccontare anche quando Giulia ha scoperto di essere incinta. Ha detto che le ha fatto una video chiamata e che le mostrato il test positivo, ma che era in lacrime. Quando le ha chiesto se era felice, lei ha detto di sì, ma non sapeva quale sarebbe stata la reazione di Impagnatiello. Cosa che poi si è dimostrata essere reale, visto che lui le aveva detto che doveva andare ad abortire.

Solo poche settimane dopo questo episodio, la ragazza ha anche iniziato ad avere dei sospetti su un tradimento. Grazie ad un’applicazione suo suo cellulare, che serve per tracciare la posizione delle cuffie, per ritrovarle, ha notato che l’uomo ogni volta finito il turno, si fermava in una strada che lei non conosceva. Quando ha parlato con lui, inizialmente ha negato, ma alla fine ha deciso di confessare.

Processo Impagnatiello: la discussione avuta tra l’imputato e Chiara

CREDIT: TG La7

In questa occasione Giulia era quasi al termine previsto dalla legge per abortire. Chiara Tramontano ha spiegato appunto che lei stava cercando una clinica a Napoli, per poter eseguire questo intervento, ma che alla fine Impagnatiello è riuscito a farle cambiare idea.

Il barman poco dopo il delitto, ha fatto credere a tutti che Giulia era scomparsa. Di conseguenza, la famiglia si è subito allarmata, visto che era anche incinta. La stessa sorella ha detto di averlo chiamato e che in quella occasione, tra loro c’è stata una discussione. La donna in aula ha raccontato: