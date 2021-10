Dolore a Ravenna, Andrea Leoni è morto a 31 anni a seguito di un grave incidente stradale. La tragedia è accaduta lo scorso martedì, intorno alle 22:30, nei pressi di Punta Marina. Il giovane era a bordo della sua vettura, una Peugeot 208, quando ha colpito la cuspide che divide le due corsie e si è ribaltato.

Sul posto sono presto giunti i soccorritori del 118 e gli uomini dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto Andrea Leoni dalle lamiere. Tempestiva la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Croci, dove purtroppo il 31enne è arrivato già senza vita. Nonostante le manovre di rianimazione degli operatori sanitari, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. È morto durante il viaggio verso la struttura sanitaria.

Andrea aveva appena comprato casa ed era pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Lavorava per la compagnia portuale di Ravenna da oltre 11 anni e ha lasciato dolore e sconforto nel cuore della sua famiglia e dei suoi colleghi.

Chi lo conosceva, ha voluto ricordarlo come un ragazzo pieno di vita e amante del ciclismo e della pesca. Uno dei suoi amici ha raccontato di averlo sentito in una chat di gruppo, poche ore prima della tragedia. Andrea ultimamente aveva molti pensieri per la nuova casa, dopo le lunghe trattative per il mutuo. Ma era pronto per cominciare la sua nuova vita, che purtroppo è stata spezzata prima che potesse iniziare a costruirla.

Anche il direttore della compagnia, dopo la straziante notizia, ha voluto ricordarlo:

Era un ragazzo giovane e molto ben voluto. Allegro, solare, si era inserito molto bene all’interno del gruppo. Qui con noi era arrivato nel 2010, poco più di dieci anni fa, quando aveva ancora vent’anni.

I colleghi hanno chiesto alla famiglia del 31enne di poter organizzare un corteo il giorno del funerale. Vorrebbero che la bara passasse davanti alla compagnia, così che tutti possano salutarlo per l’ultima volta.