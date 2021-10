Larissa David è morta a soli 15 anni, travolta da un camion mentre stava andando a scuola. Una tragedia dolorosa e inaspettata che ha colpito la comunità di Capriolo, in provincia di Brescia.

Dopo il violento impatto, Larissa è stata ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XIII di Brescia, dove i medici hanno fatto il possibile per stabilizzare le sue condizioni e salvarle la vita. Purtroppo dopo 5 giorni, il cuore della 15enne ha cessato di battere per sempre.

I genitori, nonostante un dolore che non ha limiti, hanno deciso di donare gli organi della loro figlia. Un gesto altruista e amorevole, che merita l’ammirazione del mondo intero.

Il prossimo mercoledì, i genitori, i parenti e gli amici potranno dare il loro ultimo addio a Larissa David nella Chiesa di Capriolo.

Credit: pixabay.com

La ricostruzione della morte di Larissa David

Larissa David, come ogni giorno, si stava recando a scuola. Si era iscritta all’istituto tecnico turistico, dove frequentava il primo anno. Purtroppo un camion l’ha investita e l’ha trascinata per diversi metri. Inizialmente, il conducente del grande mezzo, che è ancora sotto shock, non si era reso conto di ciò che stava accadendo. Attualmente è indagato per omicidio stradale e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per stabilire se la 15enne stesse attraversando sulle strisce pedonali,

Credit: pixabay.com

Il camion è stato posto sotto sequestro per tutti i rilievi del caso. La notizia della morte di Larissa David si è presto diffusa sul web. La comunità di Capriolo è sconvolta e il Primo Cittadino Luigi Vezzoli ha voluto esprimere il suo cordoglio a nome di tutti i residenti, mostrando vicinanza alla famiglia della minore: