Da tempo si ipotizza una malattia per il presidente russo, viste anche le recenti immagini in cui appare con il volto decisamente più gonfio rispetto a prima. Vladimir Putin ha il cancro alla tiroide? Questa è l’ipotesi emersa da un’indagine investigativa Proekt, un media russo indipendente specializzato in giornalismo investigativo.

Il giornale avrebbe trovato l’elenco dei medici che accompagnano il presidente in ogni suoi viaggio. Nessuna conferma ufficiale, ma pare che le fonti da loro citate siano decisamente attendibili:

Abbiamo promesso di svelarvi il segreto principale del Cremlino: la salute di Vladimir Putin. Proekt ha trovato l’elenco di medici che accompagnano il presidente nei suoi viaggi.

I medici che si prenderebbero cura di Putin, quando si diceva che avesse problemi alla schiena, sarebbero specialisti nel trattamento del cancro alla tiroide. Dal 2017 si sarebbero visti per 35 volte a Sochi.

Il sito del giornale indipendente spiega che il Cremlino ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulle condizioni del presidente russo, per non rovinare la sua immagine di “maschio Alfa, dedito allo sport e sano“.

Su internet i giornalisti hanno trovato nomi dei medici e date del soggiorno in hotel dal 2016 al 2020 a Sochi: