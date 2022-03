Petro Oleksijovyč Porošenko, ex presidente dell’Ucraina, ha recentemente raccontato un aneddoto che riguarda l’attuale presidente russo, che ha ordinato l’attacco verso il suo paese. Secondo una conversazione riportata, Vladimir Putin potrebbe conquistare 6 capitali in 2 giorni. O almeno questo è quello che l’ex agente segreto del Kgb gli avrebbe rivelato.

Petro Poroshenko è l’ex presidente ucraino che oggi combatte accanto ai suoi connazionali per cercare di liberare l’Ucraina dall’invasore russo. Lui è stato il predecessore dell’attuale presidente Zelensky, avendo ottenuto la carica dal 2014 al 2019.

Oggi è a capo di un battaglione che sta cercando di tener testa all’esercito russo. E proprio in queste ore il Süddeutsche Zeitung, uno dei più importanti quotidiani tedeschi, rivela una conversazione che Poroshenko e Putin avrebbero avuto in passato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, Vladimir Putin, subito dopo l’elezione di Poroshenko nel 2014 a presidente dell’Ucraina, dopo la caduta di Viktor Yanukovich, avrebbe d etto:

Se volessi, in due giorni potrei portare le truppe russe non solo a Kiev ma anche a Riga, Vilnius, Tallinn, Varsavia e Bucarest.

Parole forti, che raccontano di un leader che sarebbe pronto a tutto pur di far valere la sua forza. Anche riconquistare tutta l’Europa dell’Est. Non solo a parole, ma anche nei fatti, come ha dimostrato con la guerra in Ucraina.

Putin potrebbe conquistare 6 capitali in 2 giorni: le parole del presidente nel 2014

Inoltre Putin avrebbe messo in guardia Proshenko, dicendogli non solo che in 48 ore avrebbe potuto facilmente invadere e conquistare le capitali di UCraina, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia e Romania. Ecco cosa gli avrebbe confidato:

Non fare troppo affidamento sull’Unione Europea.

In realtà le previsioni di Putin si sono rivelate infondate, visto che la guerra in Ucraina va avanti da più di un mese. All’epoca, però, Poroshenko aveva avvisato tutti al Congresso americano: