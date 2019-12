Quanto costa il Natale? Quanto costa il Natale? Quanto ci costano le feste di fine anno? Quanto ogni italiano tira fuori dal portafoglio quest'anno?

Quanto costa il Natale? Qual è il prezzo che ogni italiano è costretto a pagare per festeggiare le feste di fine anno? Natale si avvicina ed è giunto il momento di fare un po’ i conti in tasca, per capire qual è il prezzo che ogni anno paghiamo per poter celebrare le festività natalizie.

Tiendeo.it, compagnia leader nei servizi drive-to-store per il settore retail ed esperti in cataloghi digitali, ha deciso di analizzare le principali tendenze per quello che riguarda gli acquisti alimentari natalizi e una previsione dei costi che andremo ad affrontare da qui alla Befana

Si prevede una spesa media di 150,80 solo per quello che riguarda il cibo. Anche perché noi italiani non badiamo a spese quando si tratta di mangiare. A maggior ragione se si tratta di mangiare per le feste. La spesa media minima prevista è di 111 euro, mentre quella massima è di ben 190 euro.

A rendere pesante lo scontrino sono alcuni classici natalizi il cui costo è impressionante: come l’insalata russa, il cui prezzo può quadruplicarsi, così come raddoppia il costo del salmone affumicato. Il panettone può arrivare anche a costare sette volte in più a pezzo, di solito considerato nel formato da 750 grammi. Se si opta per il tutto fatto in casa e si va a fare la spesa con le offerte si può arrivare a risparmiare anche 80 euro per il cibo.

E per il resto quanto spendiamo? Di sicuro sappiamo che aumentano le visite nei negozi di elettronica-informatica (31%), seguite da quelle nei supermercati (28%), nei negozi di arredamento e fai da te (12%), di sport (7,6%) e libri (6%). Che poi compriamo o meno, questo è un altro discorso. Anche perché con la Christmas Digital Experience le possibilità di risparmiare sono davvero tante.