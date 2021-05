Bel gesto di Mario Draghi che ha deciso di non percepire alcun compenso per la sua carica di Presidente del Consiglio. Questo è quanto emerge dai dati pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio e relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa.

“Il sottoscritto Mario Draghi dichiara di non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all’assunzione della carica” – si legge nella sua dichiarazione pubblica.

Un compenso che ammonta a circa 80mila euro netti all’anno. Compenso che fu ridotto dall’ex premier Giuseppe Conte. Andando a spulciare l’ultima dichiarazione dei redditi di Draghi, quella del 2020 relativa alle imposte del 2019, si evince che l’attuale premier ha dichiarato un imponibile di poco più di 581mila euro, 581.665 euro per l’esattezza.

Quanto guadagna Mario Draghi: la sua situazione patrimoniale

Nella dichiarazione sulla situazione patrimoniale pubblicata sul sito della presenza del Consiglio si legge di una serie di fabbricati sia in proprietà che in comproprietà ma anche terreni in Italia e un immobile a Londra al 100% per il premier. Che dichiara anche di avere una partecipazione di 10mila euro nella società semplice ‘Serena’. Non risultano intestate a suo nome invece autovetture, barche o aeromobili.

Il sito della presidente del consiglio rende pubblico anche le spese per le trasferte. Da premier l’unica è stata effettuata a marzo 2021 (dovrebbe essere quella di Bergamo) costata 330 euro per il trasferimento e 549 euro per pasti e pernottamento.

Il paperone è Vittorio Colao

Non solo i dati di Mario Draghi sono stati resi noti, ma anche quelli di tutta la squadra di governo. Spulciando i documenti si evince che il paperone del governo è Vittorio Colao. L’ex manager Vodafone risulta proprietario di 15 proprietà immobiliari tra case e terreni, di cui solo una nel Regno Unito dove ha presentato l’ultima dichiarazione dei redditi come consigliere di amministrazione di Unilever Plc e Verizon. Da quando ha assunto l’incarico al governo ha lasciato tutti gli incarichi manageriali e venduto le azioni Vodafone che possedeva come ex CEO. Nonostante ciò dichiara redditi notevoli nel 2019: ben 3.389.401 sterline, ovvero 3 milioni e 921 mila 270 euro al cambio.