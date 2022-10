Quarto Grado: parla l’ex marito di Alessia Pifferi

I giornalisti di Quarto Grado hanno fermato l'ex marito di Alessia Pifferi. L'uomo non ha voluto rispondere a tutte le domande

Per la prima volta, durante la trasmissione Quarto Grado, è stato intervistato l’ex marito di Alessia Pifferi. La donna, in una specie di diario dalla prigione, ha raccontato del suo matrimonio, poi finito per via del suo bisogno di essere “libera”.

Credit: Quarto Grado

Alessia Pifferi si è sposata e la sua sembrava quasi una storia da favola, così l’ha descritta. Insieme all’uomo aveva anche provato ad avere un bambino, che non è mai arrivato. Infatti Franco non è il papà della piccola Diana, i due si sono separati circa tre anni fa e sono rimasti a vivere nello stesso stabile, in due differenti appartamenti.

Quando, arrivato fuori casa a bordo del suo scooter, l’uomo ha visto i giornalisti di Quarto Grado, ha cercato di sottrarsi alle loro domande, ripetendo che non era lui l’ex marito di Alessia Pifferi. Poi, alla fine, mentre cercava di entrare nel cancello, ha ammesso: “Quando stavamo insieme lei non era così”.

Franco si è rifiutato di rispondere alle successive domande, ha parcheggiato il suo mezzo nello scooter, si è rivolto ai giornalisti ripetendo che da quando si erano lasciati, lui non sapeva più nulla di Alessia Pifferi e poi è entrato in casa.

Alessia Pifferi ha abbandonato la figlia per 6 giorni: è morta di stenti

Nessuno, in quei giorni, ha sentito il pianto di Diana, mentre si spegneva lentamente. Nessun vicino ha udito le grida di una bimba che aveva fame o sete, troppo caldo o che cercava la sua mamma. Gli inquirenti sono in attesa dei risultati degli esami tossicologici sulla bambina, per capire se la madre possa averla sedata con l’ansiolitico rinvenuto nella cucina dell’abitazione.

Per sei lunghi giorni, Alessia Pifferi ha lasciato la figlia di 18 mesi in casa da sola, per recarsi a Leffe e stare con il compagno. L’uomo era convito che avesse lasciato la piccola al mare con la sorella. Da quanto è emersa la verità, ha chiuso ogni rapporto con la donna. La stessa Alessia Pifferi, al suo rientro, ha trovato Diana ormai priva di vita ed è corsa a chiedere aiuto ad una vicina di casa.