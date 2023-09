La sorella di Giulia Tramontano, Chiara, in occasione del quarto mese dal suo delitto ha pubblicato un nuovo messaggio per la 29enne incinta che ha perso la vita. Il fidanzato Alessandro Impagnatiello dal momento della sua confessione si trova in arresto.

Gli inquirenti hanno un quadro abbastanza chiaro sul decesso di questa giovane, avvenuto nella casa che condivideva con il compagno a Senago. La sorella per ricordarla in una storia su Instragram, per ricordarla ha scritto:

Settembre è un mese di m***a per ricominciare senza te. Faccio a gara con il freddo, è peggio il gelo che ho dentro o quello che arriva? Ti ho persa un sabato di maggio che anticipava l’estate. Te ne sei andata come il sole che si nasconde dietro al mare. C’era un gran silenzio, ma hai fatto tanta luce. Sulle mie paure, sui miei rimorsi, sulle mie colpe, sui miei sogni smorzati, spezzati e volati via, di cullarvi in un abbraccio che non ci sarà mai.

Ti scrivo per dirti che son 4 mesi che sembrano un’eternità. Come quella che ci separa dal nostro prossimo incontro. Pensavo fossero poche le domande a cui non ci fosse forse una risposta… Prima di quel 27 maggio. Ti aspetto anche oggi nei miei sogni.

Il delitto di Giulia Tramontano, commesso dal fidanzato

La 29enne era incinta al settimo mese, quando Alessandro Impagnatiello ha deciso di mettere fine alla sua vita. Era la sera di sabato 27 maggio ed il delitto si è consumato nella casa della coppia, a Senago.

Dall’autopsia è emerso che Impagnatiello le ha inferto 37 fendenti, con un’arma trovata in cucina. Inoltre, dagli esami gli inquirenti hanno anche scoperto che stava cercando di avvelenarla con veleno per topi, ammoniaca e cloroformio.

L’uomo dopo aver ritrovato quelle sostanze in casa, ha detto in un primo momento che gli servivano a lavoro. Tuttavia, dagli esiti di queste analisi, la sua versione è stata presto smentita. Lui stava cercando di mettere fine alla sua vita ed a quella del bimbo, già da diversi mesi, poiché questo figlio non rientrava nei suoi piani ed era un ostacolo per la sua nuova relazione.