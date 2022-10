Sono ancora in corso tutte le indagine sulla triste vicenda del piccolo Quinton Simon, il bimbo di soli 20 mesi che è sparito all’alba del 5 ottobre. Gli agenti lo stanno ancora cercando, ma pensano che la madre abbia commesso il delitto e successivamente abbia nascosto il corpo.

Un episodio straziante, che ovviamente sta tenendo tutti con il fiato sospeso. In molti sperano in un lieto fine, ma che per gli agenti non potrà esserci.

Nelle ultime ore, alcuni utenti di TikTok, sul profilo della madre Leilani Simon hanno commentato un suo video che ha pubblicato nel 2020. Il questa clip canta la canzone di Billie Elish, Bud Guy. Il testo dice appunto:

Sono il tipo cattivo, rendo mia madre molto triste. Fai arrabbiare la tua ragazza. Potrebbe sedurre tuo padre. Il sono il cattivo.

Tante persone viste le parole del testo, ne sono rimaste sconvolti, soprattutto per quello che sta succedendo in queste ore. La donna è l’unica sospettata e per le forze dell’ordine, è proprio lei che ha messo fine alla vita di suo figlio.

La scomparsa del piccolo Quinton Simon

La denuncia della scomparsa di questo bimbo è stata fatta alle 9 del mattino, dello scorso 5 ottobre. Precisamente dall’abitazione in cui il piccolo vive con la madre, i due fratelli ed il compagno della donna, nella Contea di Chatham, in Georgia.

Dal racconto della ragazza, nella notte aveva lasciato il figlio a dormire nella sua culla. Solo la mattina successiva, si è resa conto che del piccolo non c’erano più tracce.

Da qui è partita la denuncia e sono partite anche tempestivamente le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Con loro anche i servizi di emergenza, che hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso.

I volontari e tutti gli agenti hanno perlustrato il quartiere, hanno chiuso tutte le strade ed hanno anche cercato in luoghi deserti. Tuttavia, del piccolo non hanno mai avuto informazioni. Ora le forze dell’ordine sono alla ricerca del corpo.