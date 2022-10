Trovano una pepita d'oro da record, ma la scambiano per un banale sasso. Per fortuna decidono di portarla con sé a casa.

Dall’Australia arriva una notizia incredibile. Pensavano di aver raccolto semplicemente una pietra strana, bizzarra, da portare a casa proprio perché così particolare. Stavano camminando e si sono imbattuti in realtà in una pepita d’oro da record. Quando lo hanno scoperto non potevano credere a quello che avevano trovato per caso.

In occasione della Festa della mamma, che in Australia non si celebra a maggio, una famiglia composta da padre, madre, due figlie e un cane, ha deciso di andare a fare una passeggiata nelle campagne intorno a Bendigo, città che si trova nel centro dello Stato di Victoria, a 130 chilometri da Melbourne.

Camminando la famiglia ha trovato a terra una pietra davvero molto particolare. Non sapevano che, in realtà, avevano tra le mani una pepita d’oro che pesava più di 600 grammi. Il padre, che ha preferito rimanere anonimo, ha raccontato al quotidiano Bendigo Advertiser come sono andati gli incredibili fatti.

Era il giorno della festa della mamma e abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata. La mamma in realtà è rimasta a casa così io, le mie due figlie e Lucky, il nostro cane, siamo andati a camminare. Quando abbiamo visto la pietra mia figlia l’ha praticamente presa a calci mentre camminava, poi l’ha presa in mano e mi ha detto: ‘Papà, questo è oro?’. Io le ho risposto ‘potrebbe essere’.

L’hanno portata, allora, da un orafo, confermando che era oro.

All’inizio non riuscivamo a trovare una bilancia che potesse pesare la pepita in maniera corretta. Alla fine l’abbiamo portata in un supermercato e abbiamo chiesto al reparto gastronomia di farci il favore di pesarlo.

La pepita d’oro da record pesava più di 600 grammi

624 grammi d’oro, per un valore di più di 35mila dollari australiani (circa 26mila euro). Una passeggiata davvero redditizia.