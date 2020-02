Rachele Marino ha perso la vita in un drammatico incidente Mantova, giovane mamma si è spenta per sempre nonostante i disperati tentativi dei medici. Ecco cosa le è accaduto..

Un drammatico incidente è avvenuto nella giornata di giovedì tredici gennaio a Ceresana in provincia di Mantova, dove una giovane mamma di trenta nove anni, chiamata Rachele Marino, ha perso la vita. Stava tornando a casa da lavoro ed ora ha lasciato un marito e due figli.

Un evento davvero terribile, che ha sconvolto l’intera comunità, ma soprattutto i familiari della giovane vittima, che ora sono distrutti per quanto accaduto.

In base alle informazioni che sono venute fuori nelle indagini, Rachele Marino, poco prima delle tredici di giovedì, stava tornando a casa, dopo essere stata a lavoro. Era sul suo scooter.

Stava percorrendo via Piubega, quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a schiantarsi contro un albero.

Le persone passate su quella strada, appena si sono rese conto di ciò che è accaduto, hanno chiamato subito i soccorsi e sul posto, è arrivata un’ambulanza.

Oltre a quest’ultima, è stato anche chiesto l’intervento di un elisoccorso, partito dall’ospedale di Brescia. Però, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita, per Rachele Marino non c’è stato nulla da fare. Aveva riportato traumi molto gravi ed il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

La famiglia è sconvolta da ciò che è accaduto. La magistratura ha dato il via libera alla salma ed il suo funerale sarà celebrato nella mattinata di oggi, sabato quindici febbraio. Subito dopo verrà sepolta nel cimitero di Sassuolo, città di origine della giovane mamma.

Rachele Marino ha lasciato il marito ed i suoi due amati figli di quindici ed otto anni. La comunità è sconvolta per quanto accaduto e per il grande lutto che li ha colpiti. Nell’incidente sembrano non esserci altri mezzi coinvolti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

