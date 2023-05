Ragazza di 16 anni salva la sorellina di 8: la madre stava cercando di annegarla nella vasca da bagno

Un gesto eroico, con il quale una ragazza di 16 anni è riuscita a salvare la sua sorellina di 8 anni. La madre stava cercando di annegarla nella vasca da bagno e aveva già tolto la vita alla figlia più piccola, deceduta a soli 6 anni.

La ragazza di 16 anni è stata svegliata in piena notte dalle strazianti grida di sua sorella. Spaventata, si è subito alzata per controllare cosa stesse accadendo e ha trovato la madre in bagno, che stava cercando di annegare la bambina nella vasca. L’adolescente non ci ha pensato due volte, è intervenuta ed ha iniziato a lottare con il suo genitore.

Nel frattempo, un altro membro della famiglia, che si era a sua volta svegliato, ha allarmato soccorsi e autorità.

Arrestata la madre della ragazza di 16 anni

All’arrivo delle forze dell’ordine, Bradley-Brun (questo il nome della madre) ha provato a scappare e ha rubato l’arma di un agente. Fortunatamente è stata arrestata e ora si torva in prigione in attesa della condanna e senza cauzione. La vicenda è accaduta in una casa a St. Helena Island, nella Carolina del Sud.

La sorella maggiore è riuscita a salvare la bambina di 8 anni, ma per quella di 6 anni era ormai troppo tardi. La famiglia è devastata da quanto accaduto, nessuno riesce a spiegarsi perché la donna abbia reagito in quel modo e cosa l’abbia spinta a togliere la vita alle sue bambine.

Lo sceriffo ha fatto sapere di non poter diffondere informazioni sulle indagini e sulla famiglia e che non spetta a lui stabilire le condizioni mentali di un omicida.