Un episodio molto spiacevole si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 24 gennaio, in provincia di Pescara, più precisamente sui binari della stazione ferroviaria di Montesilvano. Una ragazza di 16 anni è stata investita da un treno ed ha perso la vita. Per diverse ore il traffico ferroviario è stato interrotto.

Giorni neri per quanto riguarda gli incidenti ferroviari in Italia. Due giorni fa un ragazzino di soli 15 anni, Elion Shala, ha perso la vita dopo che un treno lo ha travolto in pieno alla stazione di Chiari, in provincia di Brescia.

Il giovane, promessa del calcio locale, era tornato da Milano con i suoi amici e, per uscire dalla stazione, invece di utilizzare il sottopassaggio pedonale, ha deciso di attraversare i binari.

La scelta si è rivelata fatale, visto che proprio in quel momento stava giungendo un treno da Brescia. Il macchinista ha visto il ragazzo, ma non ha potuto far nulla per fermare il mezzo in tempo.

Ieri, invece, un uomo anziano di 92 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno a Cesano Maderno, in provincia di Monza. Stava attraversando il passaggio a livello nonostante le sbarre fossero regolarmente abbassate.

L’incidente della ragazza di 16 anni

Analogo l’episodio che è costato la vita ad una ragazza di 16 anni abruzzese, nel tardo pomeriggio di ieri. La tragedia è avvenuta intorno alle 17:00 nella piccola stazione ferroviaria di Montesilvano, a pochi km da Pescara.

La giovane non è ancora stata identificata e la dinamica dell’incidente ancora non è chiara.

I primi ad accorgersi del drammatico accaduto sono stati gli agenti della Polfer, che subito hanno bloccato il traffico ferroviario ed effettuato la chiamata ai soccorritori medici.

Questi ultimi sono arrivati sul posto a bordo di diverse ambulanze e auto mediche, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 16enne.

Per ore la stazione è rimasta chiusa e i treni che dovevano transitare sono stati bloccati. Soltanto in tarda serata, sotto la supervisione degli agenti della Polfer, si è tornati ad una normale circolazione.

Si attendono novità riguardo all’identità della vittima, che ricordiamo essere ancora ignota, e sulla dinamica dell’incidente.