Una tragedia vera e propria, quella capitata nel tardo pomeriggio di domenica scorsa nella stazione dei treni di Chiari, in provincia di Brescia. Elion Shala, un ragazzino di soli 15 anni, di origini albanesi ma nato e cresciuto in Italia, è stato investito da un treno ed ha perso la sua giovane vita sul colpo. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle ore successive al dramma.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, nella stazione dei treni di Chiari, in provincia di Brescia.

Elion era un ragazzo come tanti. Aveva solo 15 anni ed una passione enorme per il calcio. Domenica pomeriggio aveva scelto di trascorrere il suo tempo libero con i suoi amici, ma una scelta sbagliata gli è costata tragicamente la vita.

Stando a quanto riportato, sembrerebbe che il ragazzino e i suoi amici siano scesi da un treno che era appena arrivato a Chiari da Milano. Per uscire dalla stazione c’è un sottopassaggio, ma lui ha deciso di attraversare i binari.

Proprio in quel momento, però, un altro treno stava arrivando da Brescia e il macchinista, pur accorgendosi del giovane che stava attraversando, non ha potuto far nulla per fermare il treno in tempo.

Cordoglio per la scomparsa di Elion Shala

Purtroppo, per Elion non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati in pochi minuti anche i suoi genitori, scioccati per la scena che si sono trovati davanti.

La stazione è rimasta chiusa a lungo, per permettere alle autorità competenti di effettuare i rilievi e soprattutto di ricomporre e portar via la salma del 15enne.

La tragica fine di Elion Shala ha ovviamente scioccato tutta la comunità di Chiari, dove lo stesso è nato e cresciuto, nonostante fosse di origine albanese.

Credit: Giornale di Brescia

Elion giocava a calcio nelle giovanili del Chiari e la società stessa ha affidato ai social un toccante messaggio di addio per il proprio calciatore scomparso. Eccola di seguito: