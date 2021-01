Un drammatico incidente stradale è avvenuto sulla superstrada, in direzione Livorno. Purtroppo un ragazzo di soli 30 anni ha perso la vita e la fidanzata, al momento, è ricoverata in condizioni critiche. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Un evento terribile che ha portato a conseguenze tragiche. I presenti appena si sono resi conto del dramma, hanno lanciato in fretta l’allarme. I soccorsi sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Secondo ciò che riportano alcuni media locali, il grave impatto è avvenuto intorno alle 13.30, di giovedì 7 gennaio. Precisamente sulla superstrada in direzione Livorno, vicino l’uscita di Vicarello.

In base ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il giovane ha perso improvvisamente il controllo del suo mezzo. Successivamente ha sfondato il guardrail ed entrambi i ragazzi sono stati sbalzati fuori dal veicolo.

I presenti appena si sono resi conto della gravità dell’accaduto, hanno lanciato in fretta l’allarme al 118. Sul posto sono arrivate 3 ambulanza, un elisoccorso ed anche le volanti delle forze dell’ordine. Ora stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente.

Uno dei medici presenti, ha provato a rianimare il ragazzo per diverso tempo. Però, pochi minuti dopo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Purtroppo i traumi riportati a causa dell’impatto per lui sono risultati fatali.

Incidente a Livorno, le condizioni della ragazza

CREDIT: LIVORNO DRONE

Anche le condizioni della fidanzata sono apparse gravi sin da subito. Infatti i sanitari hanno deciso di trasportarla d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Cisanello e al momento risulta essere ancora ricoverata. È in pericolo di vita.

La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Gli agenti stanno cercando di capire come è avvenuto il drammatico incidente. Soprattutto come il ragazzo abbia perso improvvisamente il controllo del suo mezzo.

